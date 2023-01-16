На Ставрополье в аварии с грузовиком серьезно пострадала пассажирка «Лады»

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставрополья автоинспекторы выясняют причины столкновения грузовика и легковушки. Предварительно, сегодня, 16 января в 14:40 на 283 километре дороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь» водитель КамАЗа выехал со второстепенной полосы и не уступил дорогу «Ладе Гранте».

— Удар пришелся на заднюю часть легкового автомобиля, где находилась 32-летняя пассажирка, жительница Благодарного. В крайне тяжелом состоянии женщина доставлена в реанимацию, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Грузовым автомобилем управлял 38-летний житель Благодарненского округа. Водитель сообщил, что в пути у КамАЗа отказали тормоза, а второстепенная дорога с Рыздвяного была со спуском вниз.

Машина, груженная кукурузой, набрала скорость и выехала со второстепенной дороги уже неуправляемая. Грузовик проехал еще 300 метров после аварии и остановился в поле.

По факту аварии проводится проверка. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются. Назначена техническая экспертиза.