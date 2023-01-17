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НовостиПроисшествия17 января 2023 6:10

На Ставрополье 82-летняя пенсионерка погибла под колесами автомобиля

Водитель на «лысой» резине мог не суметь вовремя остановиться перед пешеходным переходом
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевске на Ставрополье 16 января примерно в 17:40 на улице Шевченко водитель «Лады Приоры» не снизил скорость перед пешеходным переходом, когда по нему переходила 82-летняя местная жительница. На большой скорости автовладелец не смог остановиться и сбил пенсионерку.

— От полученных травм 82-летняя местная жительница скончалась. Наезд допустил 36-летний житель Георгиевского округа, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

При осмотре транспорта автоинспекторы установили, что покрышки сильно изношена, из-за чего, вероятно, водитель и не смог остановить машину на «лысой» резине. По факту аварии проводится проверка. Что грозит автовладельцу, ведомство не сообщает.