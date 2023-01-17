В Ставрополе после небезопасного маневра произошла авария с пострадавшими

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе вчера, 16 января, примерно в 23:00 на улице Мира водитель «Хендэ Солярис» решил, по предварительным данным, опередить отечественный автомобиль. Однако закчить маневр у иномарки не получилось – прозошла авария с попутным ВАЗ-211540, вылетевшим впоследствии в дорожное ограждение.

— Перелом пальцев ног получил 18-летний пассажир ВАЗа. Водители в ДТП не пострадали. За рулем иномарки находился 40-летний житель Ставрополя, который за последние два года пять раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

При этом 21-летний водитель отечественного авто с 2021 года 20 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. По факту аварии проводится проверка, которая выяснит, кто спровоцировал аварию.

Проверка проводится и по факту другой аварии на Ставрополье, в которой погибла 82-летняя пенсионерка. Водитель не является злостным нарушителем правил, однако он ехал на «лысой» резине и, предварительно, не смог остановиться.