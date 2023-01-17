В Ставрополе накрыли нелегальный игорный бизнес

В Ставрополе накрыли незаконный игорный бизнес. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

В сентябре 2022 года три женщины и двое мужчин арендовали помещение и установили на компьютеры специальную программу. Это обеспечение имитировало работу игровых автоматов. Клиент давал кассиру деньги, их начисляли на счет. Игроки могли как выиграть, так проиграть деньги. Против бизнесменов возбудили уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

- Возбуждение данных уголовного дел стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России с подразделением ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Ставрополю, - сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.