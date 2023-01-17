Против арендатора возбудили уголовное дело за вырубку деревьев в парке Ессентуков

В Ессентуках возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке "Победы". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки установило, что арендатор вырубил 20 деревьев на территории парка, в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения. Ущерб превысил 1,1 млн рублей.

Материал проверки передали в органы предварительного расследования, где решили возбудить уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

- В настоящее время уголовное дело находится в производстве, по делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает прокуратура Ставрополья.