Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 января 2023 8:11

Против арендатора возбудили уголовное дело за вырубку деревьев в парке Ессентуков

Факт выявила прокуратура Ставрополья
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ессентуках возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев в парке "Победы". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки установило, что арендатор вырубил 20 деревьев на территории парка, в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта федерального значения. Ущерб превысил 1,1 млн рублей.

Материал проверки передали в органы предварительного расследования, где решили возбудить уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

- В настоящее время уголовное дело находится в производстве, по делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает прокуратура Ставрополья.