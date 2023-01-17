В Махачкале под колесами иномарки погиб пожилой пешеход

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что минувшей ночью в Махачкале из-за наезда автомобиля погиб 84-летний пешеход. Пенсионер переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Инцидент произошел 16 января 2023 года, приблизительно в 22:00, на 805 километре ФАД «Кавказ». За рулем иномарки «Volkswagen LT-46» находился 59-летний житель Избербаша, который и сбил 84-летнего жителя Чародинского района.

- В результате ДТП пожилой мужчина от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия, - поделились подробностями в официальном релизе ведомства.