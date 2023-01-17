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НовостиПроисшествия17 января 2023 12:45

На Ставрополье 35-летний мужчина убил сожительницу и скинул тело в колодец

Спрятать труп погибшей помогла мать подозреваемого
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В селе Балахоновском на Ставрополье во время распития спиртного произошла ссора гражданских супругов, поводом для которой стал уход 41-летней сожительницы из дома. Злоумышленник начал осыпать возлюбленную оскорблениями, а после начал избивать и забил сожительницу до смерти, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей множество ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных телесных повреждений через непродолжительное время женщина скончалась на месте, – пишет ведомство.

Обвиняемый заметил, что потерпевшая мертва, и уговорил свою мать помочь избавиться от тела. Чтобы спрятать улики, убитую сбросили в колодец. Однако спрятаться от правоохранителей не удалось – в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу. Проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.