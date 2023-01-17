Ставрополье лидирует по производству минеральной воды в России

На Ставрополье за 2022 год было произведено 425,6 млн литров минеральной воды, регион лидирует по производству минералки в России. Как сообщает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, в ассортименте ставропольских производителей более 30 наименований воды.

— В 2022 году объем розлива минеральных и питьевых вод составил более 1 млрд бутылок. Это несколько ниже, чем в 2021 году, что связано с введением обязательной маркировки и необходимостью закупки оборудования для ее нанесения, – сообщает министр в соцсетях.

Ставропольская минералка экспортируется в 23 страны мира. Основные покупатели: Белоруссия, Монголия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Китай. Экспорт минеральной воды в Китай в 2022 году по сравнению с 2021 увеличился в 13 раз и составил 699 тонн, в Израиль – в 2 раза – до 266 тонн. Ставрополье планирует продолжить наращивать экспорт.