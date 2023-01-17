Более 15 тысяч ставропольцев в январе решили начать новую жизнь

На Ставрополье 15 тысяч жителей решили в январе 2023 года начать новую жизнь, найдя другую работу. Всего по России пойти на такой шаг решились 1,5 млн человек. Как сообщает пресс-служба hh.ru, 49% соискателей-ставропольчан, решивших «начать новую жизнь» в первые дни года, указали в своих резюме, что активно ищут работу.

Еще треть (32%) готовы рассматривать предложения, 3% отмечают, что им предложили работу, они принимают решение, а 1% - уже вышли на новое место работы. Кроме того, 9% соискателей обновили резюме, но при этом не находятся в активном поиске – просто хотят ориентироваться в ситуации на рынке труда. Остальные решили не оставлять статус поиска в резюме.

— Мужчины и женщины из Ставропольского края, разместившие и/или обновившие резюме с начала января, были одинаково активны – по 50% мужских и женских резюме. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались ставропольчане в возрасте 30-40 лет – треть (29%) всех активных резюме за этот период приходится именно на них, – сообщает hh.ru.

Как сообщает hh.ru, мнение о том, что в начале и конце года снижается спрос на персонал, ошибочны. Как правило, в декабре работодатели подводят итоги года, закрывают отчетность, а в январе планируют следующие 365 дней.