За 2022 год в Ставрополе на 10% выросло число многодетных семей

В Ставрополе за 2022 год число многодетных семей выросло на 10% – 4 663 семьи, – им предоставляют 14 видов выплат из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, в прошлом году более 35 тысяч семей получили выплаты на сумму почти 2,2 млрд рублей.

— 16 тысячам детей из многодетных семей выплачена ежемесячная денежная компенсация на сумму более 137 млн рублей. А 7,5 тысяч детей получили свыше 38 млн рублей на приобретение школьной формы, – пишет ведомство.

Из городского бюджета для 2,7 тысяч семей с детьми-инвалидами и имеющими ограниченные возможности, многодетных семей и одиноких матерей выделили более 12 млн рублей на единовременные и ежемесячные пособия.

Также для детей отдельных льготных категорий 6-8 лет за счет бюджета покупаются наборы школьно-письменных принадлежностей. Наборы канцелярских принадлежностей в 2022 году получили 560 детей.