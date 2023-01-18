На трассе Ставрополья пьяный водитель спровоцировал аварию с пострадавшими

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Вблизи Железноводска на Ставрополье 17 января примерно 19:20 в поселке Иноземцево, проходящем через 364 километр автодороги «Кавказ», автомобиль«Мазда-3» ехал в сторону Пятигорска. Иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с «Опелем Астра».

— В больницу с травмами головы были доставлены оба водителя. Автомобилем «Мазда» управлял 32-летний житель Иноземцево, который за прошлый год 8 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

От теста на состояние опьянения водитель отказался. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей. Также у провокатора аварии не оказалось страховки. По факту аварии проводится проверка.