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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:49

Работника фермы на Ставрополье осудили за кражу 26 голов крупного рогатого скота

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы
Данил Юрков
На Ставрополье сотрудник фермы украл 26 голов крупного рогатого скота на 2 млн рублей

На Ставрополье сотрудник фермы украл 26 голов крупного рогатого скота на 2 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья местный житель попал на скамью подсудимых за кражу 26 голов крупного рогатого скота на сумму в 2 млн рублей. Установлено, что подсудимый неофициально работал скотником на животноводческой ферме. Воспользовавшись тем, что ответственный за крупный рогатый скот редко следит за животными, злоумышленник решил украсть часть поголовья.

— Реализуя свой преступный умысел, мужчина, в отсутствие материально ответственного лица, похитил принадлежащих предприятию 26 голов крупного рогатого скота, причинив своими преступными действиями имущественный вред на сумму более 2 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

О преступлении, однако, все же узнали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследование которого завершилось. Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока что не вступил.