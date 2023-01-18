Работника фермы на Ставрополье осудили за кражу 26 голов крупного рогатого скота

На Ставрополье сотрудник фермы украл 26 голов крупного рогатого скота на 2 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья местный житель попал на скамью подсудимых за кражу 26 голов крупного рогатого скота на сумму в 2 млн рублей. Установлено, что подсудимый неофициально работал скотником на животноводческой ферме. Воспользовавшись тем, что ответственный за крупный рогатый скот редко следит за животными, злоумышленник решил украсть часть поголовья.

— Реализуя свой преступный умысел, мужчина, в отсутствие материально ответственного лица, похитил принадлежащих предприятию 26 голов крупного рогатого скота, причинив своими преступными действиями имущественный вред на сумму более 2 млн рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

О преступлении, однако, все же узнали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследование которого завершилось. Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока что не вступил.