На Ставрополье замглавы администрации обвиняется в превышении полномочий

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставрополья заместитель главы администрации обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли ущерб бюджету муниципалитета в размере 157 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2017 года местная жительница обратилась в окружную администрацию Каясулинского сельсовета Нефтекумского района с просьбой выделить ей в собственность земельный участок.

— Обвиняемый самостоятельно изготовил, подписал и заверил выписку из похозяйственных книг, содержащую заведомо ложные сведения о предоставлении в пользование одной из местных жительниц земельного участка общей площадью 1500 квадратных метров, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уже в феврале 2018 года на имя женщины было зарегистрировано право собственности на земельный участок. Только действия замглавы администрации оказались не только противозаконными, но и наносящими ущерб муниципальной казне. В отношении ныне обвиняемого возбудили уголовное дело.

— Уголовное дело направлено прокурором в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Теперь обвиняемый окажется на скамье подсудимых в суде, где решится его дальнейшая судьба.