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НовостиПроисшествия18 января 2023 9:59

В Дагестане без света остались 50 тысяч человек в 14 населенных пунктах

Причиной назвали технологические аварии на энергообъектах
Данил Юрков

Без электричества остались 50 тысяч в 14 населенных пунктах Дагестана. Причиной отключения света назвали технологические аварии на энергообъектах. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами на объектах.

В зоне отключения в основном северная часть Махачкалы, а также Бабаюртовский и Новолакский районы, сообщает минэнерго Дагестана. Другие населенные пункты также пострадали от аварии, и граждане сидят в ожидании света

На данный момент аварии на энергообъектах устраняются силами трех бригад энергетиков в составе 14 человек и трех единиц техники. Точное или примерное время завершения работ и возвращения света в дома людей не сообщается.