Жительницу Минвод задержали за серию краж из магазина

На Ставрополье в Железноводске к правоохранителям обратился представитель сетевого магазина с заявлением о кражах. Сотрудники опросили работников и изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших совершение преступления.

— Женщина складывала товары с полок в корзину, а затем перекладывала в сумку и, не оплатив, покидала магазин. Личность и местонахождение подозреваемой установили участковые уполномоченные полиции, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленницей оказалась 34-летняя ранее судимая жительница Минеральных вод. Правоохранители доставили женщину в отделение, где она созналась в содеянном. В отношении гражданки возбудили три уголовных дела за кражи, которые соединили в одно производство.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность женщины к другим аналогичным фактам. Расследование уголовных дел продолжается.