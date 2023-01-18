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В зале Ленинского районного суда вынесли приговор Роману Петрашову, бывшему вице-губернатору Ставропольского края. Его осудили за мошенничество и вымогательство крупной суммы денег, однако сразу же после удара молотка отпустили домой.

Дело было еще в 2013 году. Тогда Петрашов работал финансистом субподрядной организации ООО «УренгойСпецСтрой», которая выполняла вместе с ООО «АРГОС» строительно-монтажные работы на объекте Пякяхинского месторождения, сообщает «Блокнот Ставрополь».

По обвинению Роман Петрашов должен был отдать около 50% от прибыли Альви Аслаханову, однако денег обвинитель не получил. При этом на разных заседаниях показания стороны обвинения менялись от 69 млн до 115 млн рублей.

После долгих судебных распрей суд все же признал Петрашова виновным в совершении преступления – в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.

Бывшей вице-губернатор должен был отправиться в тюрьму на 2 года и 6 месяцев, однако проведенное время в СИЗО – а это 1,5 дня в колонии на сутки – полностью перекрыли срок заключения. В итоге осужденного отпустили домой из зала суда, где ему вынесли приговор.