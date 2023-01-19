В зооэкзотариуме Ставрополя при проверке нашли нарушения в содержании животных

В Ленинском районе Ставрополя при проверке зооэкзотариума выявили нарушение в содержании животных. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, площади ряда террариев и бассейнов не соответствуют требованиям, а уличные вольеры у ряда животных и вовсе отсутствуют.

— По информации Северо-Кавказского управления Россельхознадзора санитарное состояние мест содержания животных удовлетворительное. В связи с этим прокуратура района внесла представление руководителю учреждению с требованием об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с животными, – сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, нарушается часть 1 статьи 15 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На данный момент акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. За результатами и устранением нарушений следит прокуратура.