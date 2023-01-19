Двух жителей Ставрополья осудили за угон и кражу с грабежом

На Ставрополье за угон, грабеж и кражу осудили двух мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух граждан, которые угнали два автомобиля, совершили кражу и грабеж с проникновением в дом, в котором находились семеро детей.

Судебным следствием установлено, что весной 2022 года подсудимые угнали два автомобиля и похитили из них набор инструментов и магнитолы. А в августе один из фигурантов пробрался в чужой дом через пластиковое окно, где украл два мобильных телефона и ноутбук. Стоимость похищенного составила более 40 тысяч рублей.

— В момент проникновения в доме находились семеро несовершеннолетних детей и их мать, которая и застала злоумышленника с поличным. Женщина потребовала прекратить преступные действия, однако мужчину это не остановило, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Злоумышленник скрылся с места преступления и на свое усмотрение воспользовался краденым. О преступлениях узнали, в отношении граждан возбудили уголовные дела за угон автомобиля, кражу и грабеж.

Один фигурант получил два года условно с испытательным сроком в четыре года. А вот ограбивший многодетную мать злоумышленник получил два года колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.