В Минеральных водах загорелась пассажирская маршрутка

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье в Минеральных водах сегодня, 19 января, около полудня на улице Гагарина водитель маршрутки во время движения заметил задымление под панелью. Транспорт остановили, а мужчина и пятеро пассажиров покинули салон, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

— Возгорание перекинулось на весь транспорт. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание, но от маршрутки остался только остов задней части, – сообщает ведомство. Пострадавших в происшествии не оказалось.

Предварительную причину возгорания ведомство не сообщает. Маршрутка не подлежит восстановлению, и что делать водителю, остается неизвестным.

Другой водитель на Ставрополье отправился на 6,5 лет в тюрьму после того, как, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку.