МТС вошла в топ-10 лучших ИТ-работодателей России

Рейтинге лучших ИТ-работодателей составляется ежегодно. Фото: mts.ru

Специализирующаяся на подборе вакансий в ИТ-компаниях площадка «Хабр Карьера» проанализировала данные о том, как сотрудники оценивают условия труда, технологии, уровень зарплаты, наполнение соцпакета, а также возможности для карьерного роста. Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться по ссылке.

Сотрудники МТС, как выяснилось, выше всего ценят комфортные условия труда, современные технологии, используемые в экосистеме, и социальный вклад компании.

С помощью сервиса оценок компаний, который был запущен «Харбр Карьера» в 2018 году, сотрудники могут оценивать своих работодателей и писать комментарии об условиях труда и нюансах работы.

Набравшие определенное количество оценок за год компании получают публичную оценку в профиль и могут принять участие рейтинге лучших ИТ-работодателей, которые проводится ежегодно.