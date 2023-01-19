На Крещение воду из Сенгилеевского водохранилища на Ставрополье освятил Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Сегодня, 19 января, у 600 тысяч ставропольцев из крана пойдет святая вода.

Освящение произошло на «островке» Сенгилеевского водохранилища рядом с насосной станцией. Митрополит уже 11 лет управляет ставропольской епархией – даже тогда воду освящали не только в храмах, но и на Холодных родниках и «Сенгилее».

Митрополит вместе с представителями духовенства епархии окропил оборудование, установленное на площадке островной насосной станции и поздравил ставропольцев с праздником. Уже скоро освященная вода доберется до кранов граждан.

Такое освящение водоема стало уже традиционным. Ежегодно на Крещение Митрополит и представители духовенства занимаются освящением воды, которую после из крана смогут выпить жители Ставрополья.