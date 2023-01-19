В Ростовской области ребенок помог матери спрятать труп

В Ростовской области женщина на глазах ребенка убила мужчину и попросила помочь спрятать тело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из сел Ростовской области женщина – еще не пенсионерка, но уже давно работает – стояла на контроле у правоохранителей. Ее семья не считалась благополучной, хотя она родила четверых детей — двух мальчиков и двух девочек, всех с разными отчествами, а об отцах — ни слуху ни духу.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», в роковой день июля 2022 года ныне осужденная приехала домой к матери из недолгой поездки в Сибирь, чтобы забрать своих детей. Ночью к женщине пришел знакомый, с которым они были в отношениях недолгое время. После них женщина родила ребенка.

Пришел он к уже нетрезвой женщине в таком же состоянии. Рядом сидел 15-летний брат осужденной. Бывший парень оказался против того, чтобы его ребенка увозили. Начался конфликт, в ходе которого осужденная ударила ножом в грудь экс-возлюбленному. Он скончался на месте.

Женщина, поняв, что наделала, стала бесцельно ходить по селу. В итоге было решено позвонить в полицию. Правоохранители задержали убийцу в тот же день. В суде ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Пока что осужденная может обжаловать приговор.