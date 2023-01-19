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НовостиПроисшествия19 января 2023 14:50

За мошенничество на 3 млн житель Ставрополя получил «условку»

Злоумышленник рассказывал о связях в органах и предложил гражданину за взятку помочь избежать тюрьмы
Данил Юрков

В Ставрополе местный житель рассказывал о связях в правоохранительных органах гражданину, которому предложил за взятку в 3 млн рублей помочь избежать уголовной ответственности. Правда, помогать злоумышленник не собирался, да и связей у него никаких не было.

Деньги мошенник получил и решил воспользоваться ими по своему усмотрению. Только о преступлении узнали сотрудники и в апреле 2022 года задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело.

— 11 января 2023 года решением Промышленного районного суда города Ставрополя подсудимый признан виновным в совершении преступления и приговорен к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно и испытательному сроку 2 года 6 месяцев, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

О том, будет ли мошенник возмещать ущерб потерпевшему – про уголовное наказание которого ведомство не сообщает, – неизвестно. Однако приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован осужденным.