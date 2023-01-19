Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 18:58

В Ставрополе водителя маршрутки могут лишить прав за выезд на встречку

За последние 2 года он 11 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Инна МОРОЗОВА

Водитель маршрутки в Ставрополе, намеренно нарушивший правила дорожного движения, может лишиться прав.

Инцидент произошел на улице Шпаковской. Пытаясь обогнать другой транспорт, водитель микроавтобуса пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, едва не зацепив иномарку.

Нарушение зафиксировал видеорегистратор. Позже ролик появился в социальных сетях.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителя. Лихачом оказался 58-летний мужчина.

Он не смог объяснить мотивы своего поступка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Установлено, за последние два года мужчина 11 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.