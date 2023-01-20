Ярмарка выходного дня в Ставрополе пройдет в субботу на улице Васильева

Фото: пресс-служба администрации краевой столицы

В Ставрополе пройдет только одна ярмарка выходного дня – ее проведут в субботу, 21 января, на улице Васильева, 35/1. Покупателей будут ждать с 8:00 до 16:00 со свежими товарами от краевых сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

— Горожане смогут закупиться картофелем, капустой, свеклой, морковью, луком и другими необходимыми овощами. Сладкие и полные витаминов фрукты ждут покупателей. Товаропроизводители региона порадуют большим ассортиментом бакалеи, сыров, колбас, хлебобулочных и молочных изделий, – пишет ведомство.

Ценовая политика акции останется неизменной – продукты на прилавках ярмарке значительно ниже, чем продают в магазинах. Это сделано для регулирования цен на продукты питания, а также позволяет вынести свою выгоду и производителям с покупателями. Ярмарки в краевой столицы проводят еженедельно.