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НовостиОбщество20 января 2023 5:42

Ярмарка выходного дня в Ставрополе пройдет в субботу на улице Васильева

С 8:00 до 16:00 торговые площадки ждут покупателей
Данил Юрков
Фото: пресс-служба администрации краевой столицы

Фото: пресс-служба администрации краевой столицы

В Ставрополе пройдет только одна ярмарка выходного дня – ее проведут в субботу, 21 января, на улице Васильева, 35/1. Покупателей будут ждать с 8:00 до 16:00 со свежими товарами от краевых сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

— Горожане смогут закупиться картофелем, капустой, свеклой, морковью, луком и другими необходимыми овощами. Сладкие и полные витаминов фрукты ждут покупателей. Товаропроизводители региона порадуют большим ассортиментом бакалеи, сыров, колбас, хлебобулочных и молочных изделий, – пишет ведомство.

Ценовая политика акции останется неизменной – продукты на прилавках ярмарке значительно ниже, чем продают в магазинах. Это сделано для регулирования цен на продукты питания, а также позволяет вынести свою выгоду и производителям с покупателями. Ярмарки в краевой столицы проводят еженедельно.