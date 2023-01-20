На ставропольской трассе «Кавказ» произошло столкновение двух грузовиков

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставропольском крае вчера, 19 января, примерно в 10:30 на 3 километре федеральной трассы «Кавказ» водитель грузового «Фусо Кантер», предварительно, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди фуру «МАН». По итогу 50-летний водитель-провокатор сломал ногу, его доставили в больницу Пятигорска.

— Выяснилось, что спровоцировавший ДТП водитель является злостным нарушителем ПДД: за последние 2 года он 21 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, чаще всего – за скорость, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Назначенная экспертиза выяснит, был ли мужчина пьян во время аварии. По факту происшествия проводится проверка, которая выяснит все обстоятельства произошедшего. Что грозит провокатору, ведомство не сообщает.