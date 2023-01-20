Житель Ставрополья выплатил штрафы на 58 тысяч после ареста автомобиля

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю

В Шпаковском округе Ставрополья местный житель постоянно искал оправдания, чтобы не выплачивать долги за 59 штрафов общей суммой в 58300 рублей. Тогда за дело взялись судебные приставы, которые узнали об имуществе должника – «Газель».

— При выходе по адресу проживания гражданина на близлежащей стоянке обнаружен автомобиль должника, на который сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест, – сообщает пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Тогда нарушитель понял – если не заплатить, с машиной можно попрощаться. Должник перестал искать причины не платить штрафы, и через день после ареста автомобиля на счет отделения судебных приставов поступили деньги в размере 58300 рублей.

Судебные приставы предупреждают, что необходимо своевременно выплачивать долги, иначе возможно наложение имущественного ареста на собственность должника.