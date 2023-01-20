В Пятигорске 58-летняя женщина фиктивно поселила у себя пятерых иностранцев

На Ставрополье в городе Пятигорске 58-летняя местная жительница фиктивно поселили у себя пятерых иностранцев, чтобы те могли жить и работать на территории России. Об этом узнали сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу-курорту.

— Установлено, что женщина за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку на учет по месту своего жительства пятерых иностранных граждан, при этом она не намеревалась предоставлять им жилое помещение для проживания, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). После расследования материалы дела направят в суд, где решится судьба гражданки.