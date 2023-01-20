Авария на канализационном коллекторе в Невинномысске может превратиться в ЧП

В Невинномысске на Ставрополье, на улице Гагарина, 1Б, сегодня, 20 января, произошел провал канализационного коллектора. При вскрытии места аварии, сообщил глава города, было обнаружено 5 метров разрушенного коллектора на глубине 6 метров. На данный момент пропуск стоков к коллектору приостановлен.

— Для пропуска стоков в полном объеме ведется принудительная откачка в расположенный рядом коллектор по улице Гагарина, 7. Откачка проходит в круглосуточном режиме, путем установки откачивающего оборудования и вспомогательного трубопровода, – написал глава Невинномысска в социальных сетях.

Сейчас специалисты готовятся к вскрытию трубы и выемки бетонных обломков. Также проходит промывка гидродинамической установкой под высоким давлением. Работы сдерживает близкое нахождение трубы к электрическим коммуникациям под напряжением.

Коллектор, по словам мэра Невинномысска, находится в критическом состоянии – отдельные его участки и вовсе разрушены. В случае, если меры по устранению аварии не будут приняты, есть риск возникновения ЧС.