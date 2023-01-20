Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 января 2023 10:50

На Ставрополье 20-летний парень пытался сбыть полкилограмма «синтетики»

Ему грозит срок, на данный момент злоумышленник находится под стражей
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевске на Ставрополье правоохранители получили информацию о возможной причастности 20-летнего жителя станицы Георгиевской к сбыту наркотиков на территории округа. Сотрудники нашли парня и задержали, информация оказалась правдивой.

— При задержании на одной из городских улиц 20-летний молодой человек выбросил на землю черный полимерный пакет, обмотанный скотчем. Гражданина доставили в окружной отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Проведенное исследование показало, что в пакете находится 500 граммов мефедрона. Задержанный пояснил, что купил вещества в интернете, чтобы впоследствии продать их путем размещения «закладок».

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном объеме. На данный момент он находится под стражей до суда, где решится его судьба.