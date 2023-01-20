Ставрополец обокрал женщину на 100 тысяч и угнал ее машину

В Левокумском округе Ставрополья к полицейским обратилась жительница села Турксада. Заявительница сообщила, что обнаружила пропажу денег из дома, а также припаркованного возле дома автомобиля.

Правоохранители установили, что к пропаже причастен 45-летний местный житель, который помогал потерпевшей по хозяйству. Начались поиски злоумышленника. Мужчину нашли и доставили в отделение полиции, где гражданин рассказал, как все было.

— Вечером, пока хозяева отсутствовали, он похитил из дома около 100 тысяч рублей и чтобы скрыться, угнал автомобиль заявительницы. По дороге мужчину застала непогода и, остановившись ее переждать, он уснул в машине, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Утром злоумышленник хотел оставить машину возле одной из заправок, а после поехать в сторону Буденновска. Однако правоохранители нашли мужчину быстрее, чем тот успел сделать задуманное.

В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела за кражу и угон автомобиля без цели хищения, которые соединили в одно производство. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд.