Экс-автоинспектор на Ставрополье обвиняется в превышении полномочий

На Ставрополье экс-автоинспектор обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Светлограде на Ставрополье в превышении должностных полномочий обвиняют экс-автоинспектора. Следствием установлено, что в октябре 2020 года у жительницы Санкт-Петербурга был похищен автомобиль стоимостью более 1,7 млн рублей.

— После совершения кражи неустановленное лицо внесло изменение в маркировочные площадки двигателя и идентификационного номера указанного автомобиля, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Злоумышленник пытался скрыть следы кражи.

В декабре 2020 года житель города Светлограда приобрел автомобиль в Москве и отправился в МРЭО, чтобы зарегистрировать покупку. Старший государственный инспектор, зная о расхождении идентификационного и указанного в заявлении номеров автомобиля, согласился оформить авто.

Обвиняемый внес сведения об отсутствии сомнений в результате осмотра машины, хотя таковые имелись. Более того, злоумышленник изменил в электронном заявлении идентификационный номер транспортного средства на фактически номер на кузове автомобиля.

Об этом узнали, в отношении автоинспектора возбудили уголовное дело, расследование которого в настоящее время завершено. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Уголовное дело по факту хищения транспортного средства расследуется в органах МВД.