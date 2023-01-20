Одноэтажный многоквартирный дом в Ставрополе эвакуировали из-за пожара

В Ставрополе на улице Трунова, 73 из-за пожара эвакуировали одноэтажный многоквартирный дом. Жильцов вывели на улицу, чтобы пожарные смогли потушить огонь. Как сообщает ГУ МЧС по Ставрополью, на место выехали 32 человека и девять единиц техники.

— 20 января 2023 года в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по СК поступило сообщение о пожаре на территории одноэтажного многоквартирного дома, – сообщает ведомство.

Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС, нет. Уже в 15:40 пожар удалось локализовать. Пожарные продолжают тушить оставшийся огонь. Всего были эвакуированы 12 жильцов, а еще одного человека спасли из горящего здания. Точные причины возгорания не называются. О состоянии здания не сообщается, как и то, когда жильцы смогут вернуться в свои дома.