Ставропольца-экстремиста посадили на 2 года и 10 месяцев за вымогательство

Житель города Ставрополя, состоящий в запрещенной на территории РФ экстремистской организации «Арестантское уголовное единство», или же «АУЕ»*, оказался осужден не за экстремизм, а за вымогательство.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленник осуществлял руководство участниками запрещенной ячейки и вовлекал в нее новых членов. Но это не суть уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина.

— Также осужденный под угрозой физической расправы вымогал у жителя города Михайловска денежные средства в размере 30 тысяч рублей. В мае 2022 года он был задержан сотрудниками Управления при получении указанной суммы денежных средств, – пишет ведомство.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство с применением насилия. Расследование завершили, и материалы передали в суд.

Решением Октябрьского районного суда города Ставрополя гражданин признан виновным в совершении преступления и приговорен к лишению свободы сроком на 2 года и 10 месяцев в колонии общего режима. О наказании за экстремистскую деятельность не сообщается.

*АУЕ - запрещенная на территории РФ экстремистская организация.