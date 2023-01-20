Мобильные бригады медиков возобновили работу на Ставрополье в 2023 году

В Ставропольском крае после Нового года возобновили работу мобильные бригады медиков, сообщает пресс-служба губернатора.

В рамках регионального проекта «За здоровье», который был запущен в 2018 году по инициативе главы региона Владимира Владимирова, врачи приезжают в села, осматривают и консультируют местных жителей.

Первым населенным пунктом, который посетила выездная бригада врачей в 2023 году, стало село Тищенское в Изобильненском округе.

На прием к специалистам пришли 124 человека.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Ставропольском крае зафиксировали всего один очаг заболевания бешенством.