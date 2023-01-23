В 2022 году россияне чаще оформляли автокредит в банке Уралсиб

Фото: банк Уралсиб

Аналитики банка Уралсиб подвели итоги прошлого года в сегменте автокредитования и выяснили, что, по сравнению с 2021 годом объемы увеличились в 1,2 раза. Если в цифрах - с 24,1 до 29,2 миллиардов рублей. Размер банковского портфеля на эту услугу соответственно тоже стал больше и достиг 28,6 млрд.

Одной из основных причин стало расширение линейки предложений по автокредитованию. Специалисты банка постарались учесть все потребительские запросы, а главное увеличили максимальный срок выплат до семи лет. Кроме того, было ускорено и упрощено рассмотрение заявок, принятие решения о выдаче кредитов. Договоренности банка Уралсиб с крупными автодилерами, расширение партнерской сети в прошлом году тоже сыграли свою роль. Приобретение транспортного средства и мототехники через кредит Уралсиб стало для заемщиков еще более комфортным и выгодным.

В текущем 2023 году условия пока остаются прежними. Из множества программ можно выбрать наиболее удобный вариант. Без залога, с нулевым первоначальным взносом, стоимость - до 17 миллионов рублей, срок – до семи лет. Требования для оформления автокредита: российское гражданство и регистрация, возраст от 21 года до 75 лет.

Больше узнать о возможностях и условиях получения кредита на покупку транспортного средства, получить консультацию специалиста банка можно по бесплатному телефону 8-800-250-57-57 либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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