На Ставрополье начинающий водитель устроила крупное ДТП

В больницу с серьезными травмами были доставлены пять человек. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что минувшим днем в Степновском округе начинающий водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате пять человек пострадали.

Авария произошла 20 января около 14:40 вблизи села Степновского. Женщина, за рулем иномарки не справилась с управлением и съехала с дороги, затем врезавшись в дерево. В больницу были экстренно доставлены 5 человек, среди которых - 10-летняя девочка.

Выяснилось, что водитель «Киа Рио» - 33-летняя жительница города Прохладного, которая получила права только два месяца назад. По факту ДТП в ведомстве проводится проверка.