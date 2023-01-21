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НовостиПроисшествия21 января 2023 6:54

В Дагестане под колесами иномарки погиб пенсионер

Мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе
Анфиса КИМЕНИНИКО
Пенсионер скончался на месте от полученных телесных повреждений. Фото: МВД Дагестан.

Пенсионер скончался на месте от полученных телесных повреждений. Фото: МВД Дагестан.

Фото: Анфиса КИМЕНИНИКО

В Дагестане минувшей ночью сбили пенсионера на пешеходном переходе. В результате наезда в Хасавюрте погиб мужчина-пешеход

В МВД по республике Дагестан рассказали, что минувшим вечером, 20 января 2023 года в 19:10, в Хасавюрте, на улице Имама Шамиля, был совершен наезд на мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки «Mercedes-Benz Е200» находился 33-летний местный житель.

В результате наезда 63-летний житель Бабаюртовского района погиб на месте. В ведомстве уточнили, что по факту автоаварии собран материал для принятия процессуального решения.