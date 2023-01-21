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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:05

В Карачаево-Черкесии мужчина напал на девушку с ножом

Он нанес местной жительнице проникающее ранение в грудь
Алексей ЗИМЕНОК
В отношении 28-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

В отношении 28-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карачаево-Черкесии против мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». 28-летний житель станицы Преградная Урупского района республики напал на девушку с ножом.

По версии следствия, мужчина находился в одном из развлекательных заведений станицы Зеленчукская. Он употреблял спиртные напитки. В какой-то момент у него произошла ссора с несовершеннолетней девушкой. В ходе конфликта нападающий схватил нож и нанес им удар в грудь местной жительницы.

К счастью, в конфликт вмешались случайные прохожие, они успели оттащить агрессивного 28-летнего мужчину от несовершеннолетней, которую забрали в больницу с ранением. Травму девушки врачи квалифицировали как «не опасную для жизни и здоровья». Сейчас жизни пострадавшей ничего не угрожает.

Мужчину, который скрылся с места преступления удалось задержать полицейским по «горячим следам», он находится под стражей. Если вина нападавшего будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.