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НовостиПроисшествия21 января 2023 7:16

На Ставрополье сильный боковой ветер и пыль затрудняют движение на автодорогах

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья
Анфиса КИМЕНИНИКО

В Госавтоинспекции Ставропольского края предупредили водителей о сильном боковом ветре, который мешает нормальной организации дорожного движения в краевом центре и близлежащих территориях.

На трассе «Подъезд к городу Ставрополю» порывы ветра поднимают в воздух большое количество пыли. Также плюсовая температура и сопутствующая высокая влажность делают дороги скользкими и небезопасными.

Как сообщили в ведомстве, заезжать на подъемы грузовым автомобилям, особенно пустым, в настоящее время крайне затруднительно. Инспекторы рекомендуют водителям большегрузов выбирать альтернативную дорогу «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская».