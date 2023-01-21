На Ставрополье сильный боковой ветер и пыль затрудняют движение на автодорогах

В Госавтоинспекции Ставропольского края предупредили водителей о сильном боковом ветре, который мешает нормальной организации дорожного движения в краевом центре и близлежащих территориях.

На трассе «Подъезд к городу Ставрополю» порывы ветра поднимают в воздух большое количество пыли. Также плюсовая температура и сопутствующая высокая влажность делают дороги скользкими и небезопасными.

Как сообщили в ведомстве, заезжать на подъемы грузовым автомобилям, особенно пустым, в настоящее время крайне затруднительно. Инспекторы рекомендуют водителям большегрузов выбирать альтернативную дорогу «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская».