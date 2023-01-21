В Ставрополе разыскивают 17-летнюю девушку

Девушку не видели с 19 января 2023 года. Фото: «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Ставропольском крае просит помощи в поисках подростка. С 19 января 2023 года местонахождение Татьяны Доценко неизвестно.

Пропавшей девушке 17 лет. Среди особых примет: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза голубые. На момент пропажи была одета в черную куртку, черные сапоги, водолазку цвета хаки.

В размещенном объявлении о поиске также указано, что девушка носит черную сумку через плечо. Любую информацию о поиске сотрудники отряда «Лиза Алерт» просят сообщать по телефону: 8(800) 700 54 52 или 112.