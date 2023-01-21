В Железноводске вандалы повредили скульптуру рыбаку

В Железноводске вандалы испортили скульптуру рыбаку. Фото: Евгений Бакулин

В Железноводске памятник рыбаку ломают уже во второй раз. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин.

Отмечается, что испортить вандалам скульптуру помогли особые природные условия. Статуя стоит среди воды на пруду. Сейчас температура воздуха опустилась до минусовых значений, вода на озере замерзла, злоумышленники подобрались к памятнику по льду.

По словам мэра города, хулиганов буду разыскивать по кадрам изъятым с видеокамеры.

- Видимо забыли «Уважаемые» вандалы, что камеры у нас направлены на рыбака. В том году мы уже поймали и наказали вандала, повторим и в этот раз» - прокомментировал ситуацию глава города-курорта Евгений Бакулин.