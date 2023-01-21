В Карачаево-Черкесии полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на свадьбе

Злоумышленник продал все украшения в ювелирном магазине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции Карачаево-Черкессии раскрыли кражу ювелирных изделий из домовладения в Хабезе. Золотые украшения были украдены прямо во время свадебной церемонии.

О дерзком преступлении в полицию сообщила хозяйка похищенных ювелирных предметов. Она рассказала, что во время свадебного торжества в одной из спальных комнат была совершена кража. Вор вынес из комнаты золотые изделия на общую сумму в 123 тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Хабезский» совместно с отделом «К» МВД по КЧР установили личность предполагаемого преступника, им оказался 25-летний мужчины, который уже ранее был судим. Житель аула Жако дал признательные показания и рассказал, что все драгоценности продал в ювелирном магазине в городе Карачаевске за 19 тысяч.

- Расследование уголовного дела продолжается. Предпринимаются меры по установлению местонахождения изделий и их изъятию, - рассказали в пресс-службе ведомства.