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НовостиПроисшествия21 января 2023 15:14

Прокуратура в Дагестане организовала проверку по факту гибели мужчины в отделе полиции

35-летнему мужчине стало плохо после задержания
Алексей ЗИМЕНОК

Прокуратурой республики Дагестан 21 января 2023 года была организована проверка в связи со смертью мужчины, которого привезли в один из отделов региональной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 января 2023 года, в ночное время. Три сотрудника полиции Советского района УМВД РФ в Махачкале, задержали 35-летнего мужчину, который мог знать местонахождение разыскиваемого подозреваемого в покушении на убийство.

В отделе полиции задержанный стал испытывать сильное недомогание. Тогда полицейские решили доставить мужчину в больницу, где он через непродолжительное время умер.

- В целях своевременного принятия необходимых надзорных мер на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Андрей Потапов, - сообщается в официальном пресс-релизе прокуратуры республики.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемые сотрудники правоохранительных органов сейчас задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.