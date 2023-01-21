Прокуратура в Дагестане организовала проверку по факту гибели мужчины в отделе полиции

Прокуратурой республики Дагестан 21 января 2023 года была организована проверка в связи со смертью мужчины, которого привезли в один из отделов региональной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 января 2023 года, в ночное время. Три сотрудника полиции Советского района УМВД РФ в Махачкале, задержали 35-летнего мужчину, который мог знать местонахождение разыскиваемого подозреваемого в покушении на убийство.

В отделе полиции задержанный стал испытывать сильное недомогание. Тогда полицейские решили доставить мужчину в больницу, где он через непродолжительное время умер.

- В целях своевременного принятия необходимых надзорных мер на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Андрей Потапов, - сообщается в официальном пресс-релизе прокуратуры республики.

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемые сотрудники правоохранительных органов сейчас задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.