В Пятигорске мужчина пытался украсть холодильник у своей соседки

Похититель признался в попытке кражи холодильника. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье, в городе-курорте Пятигорске чуть не состоялась очень странная кража. Мужчина попытался вынести из дома соседки целый холодильник.

С заявлением о попытке кражи имущества из ее квартиры в Отдел МВД России по городу Пятигорску обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что проснулась посреди ночи от странного шума на кухне. Она поспешила зайти в комнату и увидела, что мужчина пытается вынести ее холодильник.

Преступник, завидев в темноте законную владелицу бытовой техники, поспешил скрыться с места преступления. Но хозяйка узнала в нем своего соседа.

Полицейские задержали 51-летнего жителя Пятигорска. Оперативникам мужчин признался, что

решился на кражу, воспользовавшись незапертой дверью. В отношении «похитителя холодильника» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).