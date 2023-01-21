Беременная женщина и ребенок пострадали при столкновении легковушки с деревом

Мужчина двигался с небезопасной скоростью по зимней дороге. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что днем 21 января 2023 года в Кировском городском округе водитель не справился с управлением и допустил наезд на дерево. В результате аварии пострадали беременная женщина и ребенок.

ДТП произошло примерно в 16 часов на 400 км федеральной автодороги «Кавказ». За рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 50-летний житель Дагестана. Недалеко от станицы Зольская, водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Затем легковушка наехала на дерево.

- В результате автоаварии в больницу Нальчика с тяжёлыми травмами доставлены 11-летняя девочка и беременная пассажирка, обе жительницы соседнего региона, - сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

В момент аварии водитель был трезв, злостным нарушителем ППД он никогда не был. По факту произошедшей автоаварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.