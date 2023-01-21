Пропавшую в Ставрополе 17-летнюю девушку нашли живой и здоровой

Сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» в Ставропольском крае разыскивали пропавшую три дня назад 17-летнюю девушку. Она ушла 19 января 2023 года и о ней ничего не было известно.

Всех, кто мог видеть пропавшую ставропольчанку, просили звонить по телефонам 89091883388 или 112. Девушка была одета во все черное, через плечо была накинута сумка.

Вечером 21 января 2023 года сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девушка найдена живой и невредимой. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.