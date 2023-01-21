В Ставрополе состоялся митинг, посвященный 80-летию освобождения краевого центра

Памятное мероприятие состоялось у мемориала «Огонь Вечной Славы». Фото: социальные сети главы города Ставрополя Владимира Владимирова.

Минувшим днем в Ставрополе прошел театрализованный митинг, который был посвящен 80-летию освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков. Ежегодно основные мероприятия проходят в центре города и у мемориала «Вечная Слава».

Жители краевого центра почтили минутой молчания всех тех, кто отдал жизнь за Победу, и возложили цветы к мемориалу. Церемонию посетили больше 1000 горожан.

На памятном мероприятии под колокольный перезвон почтили имена ставропольцев таких Героев как Иван Булкин, Андрей Коротков, Леонид Севрюков, Николай Сипягин. Также вспомнили и юных защитников города Геннадия Голенева, Володи Косинова и Володи Махнова. Местные артисты-школьники приготовили проникновенную театральную мини-постановку.

21 января 2023 года также перевели в режим с отсчетом времени до Дня Победы специальные часы. Этот счетчик установлен в краевой столице и называется «Часы обратного отсчета». Теперь до великого праздника Дня Победы осталось 108 дней.