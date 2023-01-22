На Ставрополье 16-летний парень взял машину отца и попал в аварию с грузовиком

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья 16-летний подросток взял у отца «Ладу Калину» и попал в аварию с грузовиком «ГАЗ-66». По предварительным данным, водитель грузового транспорта выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество легковушке. В результате произошло столкновение.

— Травму головы в результате получил 16-летний водитель легкового автомобиля, местный житель. Водитель грузового транспорта, 59-летний житель села, не пострадал, был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Подросток взял машину с разрешения отца, теперь в отношении обоих составлены административные протоколы. Парню грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за вождение без прав, а родителю – штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав. Проводится проверка, к ней подключена инспекция по делам несовершеннолетних.