Массовых гуляний на Масленицу в Ставрополе не будет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе на Масленицу не будет массовых гуляний, больших торжеств не предвидится, однако для детей все же пройдут маленькие мероприятия на районных площадках краевой столицы. Решение было принято после голосования жителями города в соцсетях мэра Ивана Ульянченко.

— Масленица в Ставрополе пройдет без массовых гуляний и пышных торжеств. Но для детей всё равно пройдут уютные точечные мероприятия на районных площадках города. По понятным причинам отказываясь от массовых гуляний, место празднику в жизни всё же оставляем, – пишет глава Ставрополя.

Опрос показал, что массовых гуляний хотят только 22% граждан, а оставшиеся 78% проголосовали за тихую праздничную неделю. В связи с этим было принято решение отказаться от большого праздника. Жители, которые хотят погулять, смогут насладиться праздником самостоятельно.